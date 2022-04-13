Зазначається, що багато брендів вже активно перереєструють, щоб не платити росіянам за використання назви.

В Україні продається 3238 продуктів та товарів, торгові марки яких належать резидентами країни-агресора Росії. Серед них чимало товарів, які українці купують щодня.

Список таких торгових марок на основі інформації Укрпатента склала платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Так, у списку молочна продукція "Простоквашино", "Актуаль" та "Диво", пиво "Балтика", чай Curtis тощо. Багато брендів вже активно перереєструють, щоб не платити росіянам за використання назви.

Топ популярних в Україні торгових марок, що належать резидентам РФ:

дитяче харчування "Агуша", "Засінайко", "Тема" ("Тёма");

чаї "Лисма", Curtis, "Майський";

молочні продукти "Простоквашино", "Актуаль", "Веселий молочник", "Диво";

косметика Faberlic, "Чиста лінія";

пиво "Балтика" та "Жигулі";

ліки віферон, діоксидин, реабілар.

Винагорода за використання цих ТМ раніше перераховувалась в РФ. У майбутньому існує варіант, при якому ці ТМ буде перереєстровано на нових власників не з РФ задля того, аби уникнути санкцій та продовжити працювати на українському ринку. Такі заявки вже подаються.

"З початку війни Укрпатент продовжує прийом та розгляд заявок на реєстрацію нових торгових марок та передачу прав на вже існуючі. На зміну власнику торгової марки потрібно близько трьох місяців", – пояснив патентний повірений Олексій Сердюк.

Таким чином, через 2 місяці, у червні, передача російських ТМ європейським чи азіатським власникам відобразиться у реєстрі.

Зазначимо, на сьогодні 16 896 компаній в Україні взагалі належать росіянам і білорусам. У тому числі це найпопулярніші чайні бренди Greenfield, TESS, "Принцеса Нурі". Їхні власники – російські бізнесмени Сергій Касьяненко, Олександр Євневич та члени їхніх сімей. Вони входять до списку найбагатших громадян країни-агресора.

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