Вони використовують броньовані авто, начинені тоннами вибухівки.

Чеченські бойовики Кадирова використовують під Мар'їнкою саморобні вибухові пристрої. Така ж тактика застосовувалась під час чеченських воєн.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, у червні були зафіксовані випадки використання російськими військами старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки. Передбачається, що екіпаж вистрибує з машини після того, як пустить її курсом.

Зазначається, що чеченці, які воюють на боці України виготовляли аналогічні машини у січні 2023 року.

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"Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж таки можуть мати психологічний вплив на оборонні сили", - зазначають у відомстві.

РФ перекидає "кадировців" ближче до Бахмута

Як 11 липня повідомив генерал армії України Микола Маломуж, Росія намагається утримати Бахмут за рахунок "кадирівців". Їх перекинули на цей напрямок.

Однак генерал сумнівається, що це допоможе росіянам стримати ЗСУ, які практично оточили місто за флангами.

Нещодавно було ліквідовано ватажка загону кадировського спецназу "Ахмат", а на початку липня з'явилась інформація, що в Україні від смертельного поранення помер екс-представник Кадирова у Північно-Західному федеральному окрузі РФ Іслам Хизрієв.

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