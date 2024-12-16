Раніше стало відомо, що Україна почала встановлювати на безекіпажні катери авіаційні ракети класу "повітря-повітря" Р-73.

Україна застосовує ерзац-ППО для захисту катерів типу MAGURA. Про це розповів капітан першого ранку у відставці Володимир Заблоцький, про що йдеться у новому матеріалі УНІАН.

"Для самозахисту у склад групи катерів MAGURA включався один катер з двома ракетами. За моїми даними, було знищено один вертоліт Ка-27. В мережі можна було бачити катер з однією ракетою – друга, мабуть, була випущена, тому я припускаю, що це він знищив", – заявив Заблоцький.

Нагадаємо, ще в травні УНІАН писав про те, що на українських морських дронах помітили зенітні ракети. Тоді ж експерти припустили, що радянські Р-73 призначені для захисту катерів від російських гелікоптерів.

Відео дня

Дещо пізніше було оприлюднено фото, на якому можна детально роздивитись український "зенітний" морський дрон.

Російсько-українська війна – нові морські дрони

Україна не тільки модернізує вже існуючі безекіпажні катери, але й створює принципово нові зразки такої зброї.

Нагадаємо, в червні було представлено дрон Stalker, який можна використовувати, зокрема, для доставки провізії або амуніції.

Пізніше, у вересні, стало відомо, що росіяни почали серійно виготовляти свій перший морський дрон важкого класу. Передбачається, що він може діяти без контролю з боку оператора – тобто лише із залученням ШІ та спеціальних програм.

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