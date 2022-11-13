Місцеві мешканці зустрічали військових з квітами, українськими прапорами і під гасла: "Слава Україні".

Українські бійці показали унікальні кадри, як заходили в Херсон 11 листопада.

Відео опублікувала в Facebook 59-та мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. На в'їзді в Херсон захисники відзняли кадри біля міської стелли.

У самому звільненому від окупантів обласному центрі натовп людей, побачивши ЗСУ, побіг до бійців з прапорами і квітами. Багато мешканців не стримували своїх емоцій і ридали, не ховаючись від камер.

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У кадр також потрапив момент підняття українського прапора в центрі Херсона.

Звільнення Херсона і провал Путіна у війні проти України

Херсон потрапив під окупацію російських військ у лютому 2022 року. Протягом цього часу ворог займався мародерством, пошуками і тортурами цивільних, вбивством активістів і депортацією населення.

Восени у зв'язку з деградацією оборонного потенціалу російські війська були змушені покинути правий берег Херсонської області, залишивши, в тому числі, обласний центр.

Західні аналітики погоджуються, що втрата Херсона стала для Путіна найбільшою військовою поразкою після того, як ЗС РФ пішли з ганьбою з-під Києва навесні 2022 року.

Ризик втратити південь розколює Кремль зсередини і зміцнює вплив "вагнерівського" ватажка Пригожина, відзначають в Інституті вивчення війни.

Становище Путіна також підірвала часткова мобілізація. Відправка на передову непідготовлених бійців застопорила просування російської армії, яке і без того було дуже повільним, і посилила критику і так незадоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби почати з Україною переговори, проте в черговий раз в ультимативній формі.

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