"Мобік" помер, як стверджує влада, через подію, яка сталася в результаті "зловживання алкоголем".

У РФ продовжують "загадково" вмирати мобілізовані чоловіки. У Новосибірському таборі, куди звозять "мобіків" з Новосибірської та Іркутської областей й Красноярського краю, стало відомо вже про третю смерть.

Як повідомляють російські ЗМІ, уряд пояснив загибель "мобіка" тим, що той зловживав алкоголем.

Так, в Новосибірську помер мобілізований з Туви. Влада стверджує, що "мова йде про подію зі смертельним результатом внаслідок вживання спиртних напоїв". Де саме помер чоловік - не повідомляється, проте ЗМІ відзначають, що мобілізованих з Сибіру привозять в табір, який знаходиться на території Новосибірського вищого військового командного училища.

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За словами російських чиновників, за фактом смерті "мобіка" вже нібито ведеться слідство. Однак подробиці інциденту вони не розкривають.

Відомо, що це вже третя смерть серед мобілізованих, яких звезли до Новосибірська. На початку жовтня на території табору вже знаходили труп чоловіка, за фактом його смерті порушували кримінальну справу за статтею про вбивство.

Крім цього, там же загинув 35-річний "мобік" з Братська Олександр Колтун. Його родичі розповіли російським ЗМІ, що на похоронах вони бачили на трупі сліди від побоїв. Однак офіційною причиною смерті "мобіка" поліція назвала нібито серцевий напад. Мати чоловіка стверджує, що її намагалися "переконати" саме в цій причині смерті сина, хоча вона бачила обличчя загиблого. За словами жінки, у нього замість обличчя була "одна суцільна гематома".

Матері "мобіка" телефонували невідомі люди, які стверджували, що її син помер ще й через неякісний алкоголь. Однак, за словами жінки, той не зловживав спиртними напоями, а тому вона не вірить у такі "причини смерті".

Мобілізація в РФ: як Путін перетворив призов на"могилізацію"

Як відомо, у вересні кривавий диктатор оголосив про мобілізацію, але назвав її "частковою". Повістки нібито повинні були отримувати лише військовослужбовці в запасі. Але на ділі в армію РФ мобілізують "усіх підряд".

У жовтні УНІАН вже повідомляв, що сто "мобіків" з Брянської області влаштували бунт і відмовилися воювати. Їх хотіли відправити на Лиман зі штурмом, але ті злякалися смерті. Незабаром стало відомо, що в тій самій частині, де бунтували росіяни, сталася смертельна перестрілка. Троє чоловіків відкрили вогонь, повідомлялося про 22 вбитих і 16 поранених.

Незважаючи на бунти і небажання багатьох "мобіків" воювати, РФ продовжує вести пропаганду і намагається створити картину "турботи" про росіян. Так, влада країни-агресора навіть хвалилися тим, що мобілізованим, які зуміють вижити і повернутися після війни, вони нададуть "ряд привілеїв". Як виявилося, "бонусом" за службу в РФ вважають квартирний телефон і безкоштовний протез. Також в одній з російських областей показали, яке "спорядження" отримують мобілізовані: палицю ковбаси і спальний мішок.

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