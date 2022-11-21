Рашистам важко просуватися вперед через погодні умови, водночас загарбники за добу здійснюють щонайменше 400 обстрілів.

Російська армія після втрати Херсона визначила свою головну ціль. Окупанти прагнуть вийти на кордони Донецької області, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Після того, як звільнили Херсон, а це досить деморалізуючий факт для них, вони шукають місце застосування сили, щоб були хоча б тактичні новини для них, щоб підняти бойовий дух. Вони концентрують свої зусилля на сході, а найгарячіша точка - це Донецька область", - каже Маляр.

За її словами, рашистам важко просуватися вперед через погодні умови, водночас загарбники за добу здійснюють щонайменше 400 обстрілів.

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"Російська армія не залишає своєї мети вийти на кордони Донецької області, але ЗСУ дуже потужно відбивають усі атаки. Ціна того, що ворог не просувається, надто висока", - додала Маляр.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Західна преса зазначала, що армія РФ після виходу з Херсону вдвічі інтенсивніше почала атакувати на сході України.

Вранці 21 листопада на окупованій частині Донецької області загорілася нафтобаза.

За повідомленнями британської розвідки, росіяни мають вразливі місця поблизу Сватового Луганської області.