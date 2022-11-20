Частину російських військ з Херсона відправили в Донецьку область.

Відступ російських окупантів з Херсона дав РФ можливість перекинути 20 тисяч військових, щоб посилити свої угруповання на інших напрямках фронту. Частину з них відправили на схід Донецької області.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Україна готується до нового наступу саме там, оскільки війська, виведені з Херсона, приєднаються до нещодавно мобілізованих росіян. Крім того, російські окупанти збільшили інтенсивність атак на тому напрямку.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки за п'ятницю, 18 листопада, зафіксували близько 100 обстрілів у Донецькій області.

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"Ніякого ослаблення бойових дій або перепочинку не було", – підкреслив він.

Журналісти видання додали, що після відступу з північних регіонів України навесні 2022 року росіяни заявляли про намір захопити Донбас. Влітку їм вдалося встановити контроль над майже всією Луганською областю. Однак постачання в Україну далекобійної високоточної артилерії зі США допомогло українським військам загальмувати наступ росіян на Донбасі.

Військові аналітики вважають, що командувач так званої "спецоперацією" в Україні генерал Сергій Суровікін перебуватиме під тиском. Від нього вимагатимуть результатів на Донбасі після відступу з Херсона, а також створення нових оборонних позиції на східному березі Дніпра.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що зараз елітні підрозділи російської армії, які були на правому березі Дніпра на Херсонщині, перекидають на Авдіївський напрямок, щоб відтіснити наших захисників.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко прогнозує, що зимова кампанія в Донецькій області буде гарячою. За його словами, військове керівництво РФ жене мобілізованих і зеків на позиції Сил оборони України.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни несуть великі втрати в районі Павлівки. Окупанти не можуть там закріпитися, оскільки українська артилерія вже "пристрілялася".

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