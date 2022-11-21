Потужна пожежа спалахнула в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Вночі загорілися ємності на території нафтобази.
За даними російських окупантів, пожежа виникла нібито через "потрапляння вибухонебезпечного предмета".
"Після прибуття встановлено горіння двох цистерн з паливом об'ємом 70 м3 на ж/д полотні за територією нафтобази, а також горіння трьох стаціонарних ємностей в одному обваловании об'ємом 60 м3, що перебувають у 20-25 м від ж/д полотна", - йдеться в повідомленні.
Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі Макіївки. Інформація про загоряння надійшла о 3:06. Станом на 10:00 бойовики повідомили про ліквідацію загоряння.
Ситуація в Донецькій області - що відомо
У останні дні серпня українські військові пішли в контрнаступі по всій лінії фронту. В Донецькій області від російських окупантів звільнили 40 населених пунктів. При цьому в офісі президента вказали, що Москві не потрібні Донецька і Луганська області.
На звільнених від росіян територіях України постійно знаходять тіла мирних жителів. 20 жовтня стало відомо про 12 цивільних, яких вбили росіяни під час окупації - вісім тіл знайшли в Лимані, два в Новоселівці і два в сосновому.
У свою чергу російські окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Днецької області. Так, загарбники завдали ракетного удару по Святогірську.