В даний час Росія випускає 10 000 снарядів в день, а українська сторона - тільки 2 000.

Ситуація на фронті стає все більш небезпечною - українським військам вже не вистачає боєприпасів для відбиття російських атак. Часто для вогню у них є тільки димові гранати, іноді для цього доводиться використовувати безпілотники, пише Der Spiegel.

"В даний час співвідношення артилерії становить 5 до 1 на користь росіян. Через брак артилерії воно може змінитися на 6 до 1, 7 до 1 або навіть вище", - говорить незалежний військовий експерт Франц-Штефан Гаді.

Автори стверджують, що це не є вирішальною перевагою для російської армії, а значить, перевага в силах, швидше за все, не дозволить Росії зробити серйозний прорив.

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Останнім часом росіянам вдалося домогтися мінімальних територіальних успіхів на півночі Донбасу в районі Куп'янська та Авдіївки, але за це довелося заплатити надзвичайно високими втратами. На думку Гаді, подальші успіхи і вирівнювання фронту можливі, але вони не зроблять істотного стратегічного впливу.

В даний час Росія випускає 10 000 снарядів в день, а українська сторона - тільки 2 000.

"Для оборонної стратегії необхідно не менше 3 000 ... Тому українцям на початковому етапі доведеться якомога краще окопатися. Вони зможуть проводити лише локальні контратаки", - вважає Франц-Штефан Гаді.

Досягнення необхідного рівня поставок в найближчі місяці, ймовірно, залишатиметься складним завданням, вважають аналітики.

Дефіцит боєприпасів у ЗСУ - деталі

Українська армія має велику проблему із занадто низьким забезпеченням артилерійськими снарядами, щоб належним чином захищати 1000-кілометрову лінію фронту. Міністр оборони Рустем Умеров описав цю ситуацію як "снарядний голод".

П'ять глав європейських урядів, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца, пообіцяли зробити все можливе в умовах дефіциту. Вони мають намір поставити українцям якомога більше озброєння, навіть якщо для цього доведеться залізти у власні запаси ще глибше, ніж раніше.

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