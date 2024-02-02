Домогтися значного збільшення постачання боєприпасів для України буде нелегко.

Українська армія має велику проблему із занадто низьким забезпеченням артилерійськими снарядами, щоб належним чином захищати 1000-кілометрову лінію фронту. Міністр оборони Рустем Умєров описав цю ситуацію як "снарядний голод", пише Politico.

Зазначається, що Україна нарощує внутрішнє виробництво, але все ще покладається на союзників у постачанні більшої частини боєприпасів. Однак до військ їх доходить дуже мало.

Водночас, за словами журналістів, політичний глухий кут у Вашингтоні зупинив усі потоки військової допомоги, що позначається на полі бою. Зупинка має реальний вплив на війська, що окопалися на півдні та сході України.

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"Нам ніколи не вистачало снарядів калібру 122-мм ... Ми отримуємо їх прямо з заводу. В середньому ми робимо 15 пострілів на день. Але були дні, коли ми робили більше 100 пострілів, або взагалі не робили жодного. Зараз бойові дії в нашому напрямку активізувалися, але снарядів у нас вже не так багато, як раніше", – розповів Politico український артилерист, який воює під Авдіївкою.

Міністр оборони України також заявляв, що Росія значно переважає у щоденних артилерійських обстрілах, інколи навіть у 5-10 разів.

Автори статті вважають, що домогтися значного збільшення поставок боєприпасів для України буде нелегко. Водночас нестача снарядів є однією з ключових причин, чому українська армія перейшла до оборони.

Маючи менше можливостей покладатися на артилерію, щоб стримувати хвилі атак росіян, українці звертаються до безпілотників FPV для нанесення ударів по російських танках, бронемашинах і військах. Це дає Україні рідкісну перевагу над Росією. Росіяни домінують на полі бою завдяки артилерії, саме тому використання безпілотників FPV – один з варіантів нанесення вогневого ураження противнику, який є досить ефективним.

Один із українських військових вважає, що наразі Україна має достатньо снарядів для оборони, але для продовження наступальних дій потрібна допомога з боєприпасами.

Водночас Росія має набагато більше зброї та боєприпасів, ніж Україна, але, тим не менш, має проблеми з підтриманням шалених темпів використання боєприпасів, пише видання.

Незалежний військовий експерт з Праги Юрій Федоров каже, що російська армія спирається на старі радянські артилерійські запаси, але вони закінчуються. І тут на допомогу приходять її геополітичні союзники – Північна Корея та Іран.

"На мою думку, ситуація для України є небезпечною, але не катастрофічною", - сказав Федоров.

Через постійний дефіцит снарядів, вказують автори публікації, українські військові змушені вчитися стріляти влучніше.

Зброя для України

Раніше УНІАН писав, що Україна відчула брак боєприпасів, тому часом ледве стримує російські війська. Навіть якщо допомога від ЄС надійде, брак американської підтримки українські війська відчують на полі бою вже наприкінці весни.

Євросоюз обіцяв відправити 1 мільйон снарядів до березня, але не досягне цієї мети. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок відправить лише 524 000 снарядів до вказаного часу.

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