Лист підписали глави урядів Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів.

Європейський Союз має здійснити реальні дії щодо озброєння України, ЄС досі не виконав зобов’язання щодо надання Києву 1 мільйона снарядів, і "наші зусилля не повинні згаснути". Про це заявили канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас і Нідерландів Марк Рютте у листі, який пукблікує Financial Times.

Лідери країн зазначають: Європі потрібні колективні зусилля, щоб озброїти Україну в довгостроковій перспективі, оскільки ЗСУ "продовжують відбивати повномасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна".

"ЄС та його країни-члени повинні відновити свої зусилля та посилити свою військову підтримку, і це має продовжувати бути колективними зусиллями", - зазначають політики.

Вони закликали друзів і партнерів України знову взяти на себе зобов'язання щодо сталої довгострокової військової підтримки України як спільної європейської відповідальності.

"Тільки тоді Україна зможе успішно захиститися від російської агресії", - йдеться у листі.

Як відомо, у четвер, 1 лютого, лідери країн-членів ЄС зберуться на важливий саміт у Брюсселі, де вони, як очікується, підтвердять підтримку України та обговорять пакет допомоги Києву на 50 мільярдів євро.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив із жорсткою заявою до країн ЄС. За його словами, питання безпеки вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.

Раніше Боррель зробив обнадійливу заяву про допомогу Україні. Він зазначив, що українцям не варто хвилюватися через ослаблення підтримки Євросоюзу - попри зміщення фокусу на конфлікт на Близькому Сході, Україна стоїть першим пунктом у порядку денному.

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