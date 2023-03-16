Ефективність ППО України зросла до 75%, але досі не всі типи ракет ми можемо збити.

На початку повномасштабного вторгнення Росії українська ППО збивала лише 30% ракет. На сьогодні її ефективність зросла до 75%. Але досі не всі типи ракет Україна може збити. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"Ми можимо збивати типи крилатих ракет, чиї тактико-технічні характеристики дозволяють їх збивати комплексами, які є у нас на озброєнні. Основні комплекси, які в нас на озброєнні: Бук-М1 та С-300. Це зенітні керовані ракети, які можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети", - розказав Ігнат.

Так, за його даними, Україна наразі може збивати такі ракети:

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"Калібр" (3М14) - крилата ракета морського базування;

Х-101/Х-555/Х-55 - крилаті ракети повітряного базування;

Р-500 (9М728) - крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра");

Х-59 - керована авіаційні ракета "повітря-земля";

Х-35 - протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Які ракети Україна не збиває

"Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" - це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч"", - розказав речник Повітряних Сил.

Також, за даними Ігната, українські сили ППО не можуть збити ракети Х-22.

"Жодна з понад 120 ракет Х-22, які були випущені з початку повномасштабної агресії, не була збита. І цьому є просте пояснення... Для того, щоб збивати Х-22, Україні потрібна зенітна ракетна система, яка може працювати в автоматичному режимі, тобто самостійно прийматиме рішення без участі людини - з новітнім радаром та сучасною ракетою", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 "Онікс", які часто запускають по Одещині.

"Ну і звісно ж найновіша загроза – гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К. Складність її ураження умовно в кілька разів вища, ніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини", - резюмува Юрій Ігнат.

Окрім того, за його даними, також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності.

Ракетна небезпека в Україні - останні дані

За даними Повітряних сил ЗСУ, починаючи з осені минулого року в Україні збили майже 700 ворожих ракет.

Водночас повітряні тривоги в Україні останніми днями почастішали. Експерт це пояснює тим, що росіяни запускають фальш-цілі, а перед Кремлем звітують про завдані Україні руйнування.

15 брезня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може отримати більше систем ППО. За його даними, кількості країн, які беруть зобов'язання посилити українську систему ППО, збільшилася.

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