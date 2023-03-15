Очікується, що в Україну надійдуть системи SAMP/T і Patriot.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про збільшення кількості країн, які беруть зобов'язання посилити українську систему протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувається у віртуальному форматі.

"У зв'язку з жорстокими російськими бомбардуваннями кількість країн, які надають засоби протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися", - зазначив Остін.

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За його словами, у лютому, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba.

"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіуса дії. Канада і Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", - сказав Остін.

Системи ППО для України

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2022 року президент США Джо Байден оголосив про виділення України нового пакету оборонної допомоги вартістю 1,85 млрд доларів, що включатиме Patriot і снаряди для них.

Видання Financial Times написало, що Україна вже нібито отримала одну з систем Patriot, однак у ЗСУ спростували дану інформацію.

Франція та Італія вирішили передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba. Він дозволить збивати балістичні ракети, які застосовують російські загарбники. Наразі країни завершують підготовку до відправлення в Україну зенітного ракетного комплексу SAMP/T.

Днями стало відомо, що Норвегія спільно зі США передасть Україні ще два взводи зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

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