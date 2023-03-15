Ворог виготовляв ці ракети роками, а деякі - десятиріччями.

Починаючи з осені минулого року, коли російські окупанти почали завдавати масовані удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України, Сили протиповітряної оборони збили майже 700 ворожих ракет.

"Ми маємо лише з 11 вересня до сьогодні близько 700 ракет, збитих протиповітряною обороною, не рахуючи дронів-камікадзе, їх теж понад 650 було збито. Ще не збиті туди додаємо. Міністр оборони, коли зустрічався зі своїм норвезьким колегою, заявляв, що 820 лише крилатих і балістичних ракет з моменту масованих атак критичної інфраструктури з вересня минулого року застосовано ворогом. Це величезний потенціал, який треба відновлювати, вони ті ракети виготовляли роками, а деякі - десятиріччями", - повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Масовані атаки по об’єктах енергетики - що треба знати

Загалом ворог вже 15 разів завдавав масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури та 18 разів атакував дронами. Остання атака тривала понад 6 годин і відбулася 9 березня.

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У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що ворог під час останнього обстрілу випустив 84 ракети різного типу. Внаслідок удару було пошкоджено кілька енергооб’єктів. Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігалася у Харківській та Житомирській областях. Стабілізаційні відключення також відбувається на Київщині.

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