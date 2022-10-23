Такі атаки посилять страждання цивільного населення України цієї зими.

Російські удари по українській цивільній інфраструктурі, які тривають, навряд чи підірвуть українську волю до війни.

Такого висновку дійшли аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зауважують, що атаки по інфраструктурі створюватимуть економічні та гуманітарні проблеми для України.

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"За останні тижні російські обстріли і удари пошкодили приблизно 30% енергетичної інфраструктури України, що призвело до віялових відключень електроенергії по всій країні, а не тільки вздовж лінії фронту. Відключення електроенергії в поєднанні з холодною зимовою погодою і пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилять страждання цивільного населення України цієї зими", – йдеться в повідомленні.

Водночас в ISW наголошують, що це не змінює ситуацію на полі бою.

"Російська кампанія з завдавання ударів по українській енергетичній інфраструктурі створює гуманітарну трагедію, не змінюючи істотно ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими", – відзначили аналітики.

В Інституті вивчення війни нагадали, що постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив 22 жовтня, що цивільні об'єкти в Україні постраждали лише в тих випадках, коли безпілотники через обстріл територіальної оборони відхилялися від курсу, або ж коли в об'єкти потрапляли ракети української ППО.

"Це дивне визнання провини", – констатують в ISW.

Обстріли енергетичної інфраструктури України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

З 10 по 18 жовтня внаслідок російських атак в Україні була зруйнована третина електростанцій.

Вранці 22 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що в результаті ракетної атаки на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України масштаб пошкоджень можна порівняти з наслідками атаки 10-12 жовтня.

Внаслідок атаки російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

Українців призвали протягом декількох днів з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

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