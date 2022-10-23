Зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри

22 жовтня внаслідок ракетної атаки окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Рівному відбулось часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот".

Як повідомили у GROUP DF, сталася вимушена аварійна зупинка ключових цехів з виробництва мінеральних добрив.

"Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри. Зусиллями працівників зупинка цехів була проведена чітко згідно регламентів. Екологічна ситуація на підприємстві знаходиться в межах норм", – запевнили в компанії

Відео дня

Відновлення діяльності цехів відбудеться після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями. Компанія переконує, що "Рівнеазот" виконає зобов'язання щодо постачання мінеральних добрив фермерам та агрохолдингам.

Водночас на підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод.

Обстріл Рівненської області: що варто знати

22 жовтня рашисти здійснили масштабний обстріл енергетичних об’єктів в різних містах України.

Зокрема, було атаковано Волинську, Хмельницьку, Одеську, Кіровоградську, Рівненську області.

Ракети окупантів потрапили не тільки по об'єктах енергетичної системи в Рівненській області, а й у цивільні об'єкти.

У зв'язку з дефіцитом потужностей у Рівному та Рівненській області запроваджують графіки обмеження електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: