Величина обмеження на даний момент значно менша, ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня.

"Укренерго" знову обмежив постачання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях через те, що споживачі критично збільшили споживання.

Як повідомили у "ДТЕК Київські електромережі", за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві з 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла.

На сайті компанії розмістили оновлений спрощений графік відключень, де можна знайти інформацію про графік відключень за вашою адресою. Він доступний за посиланням https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns.

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Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба закликав мешканців області до економії електроенергії.

"Росіяни цілеспрямовано завдають ударів саме по енергетичних об’єктах. Звертаюся до всіх! Ми повинні економити електроенергію. Це наша відповідальність та внесок у перемогу над ворогом. Тому вимикаємо зайве. Бережімо електроенергію!", – написав він.

В "Укренерго" повідомили, що обмеження ввели також у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Там пояснили, що Диспетчерский центр компанії вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах. Відключення пов'язані із тим, що сьогодні, 22 жовтня, зранку тут знову критично збільшилося споживання електроенергії.

В компанії зауважили, величина обмеження на даний момент значно менша, ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня.

Також в "Укренерго" наголосили, що це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками.

Там заклиали до розумного електроспоживання в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00). Це допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів.

Відключення електроенергії в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. Українців закликали протягом декількох днів з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

У наступні дні атаки на енергетичну інфраструктуру тривали. З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

20 та 21 жовтня "Укренерго" був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в центральних регіонах України.

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