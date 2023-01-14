За його словами, ЗСУ "перемелюють" наймотивованіші російські підрозділи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк має дві версії того, що відбувається у Соледарі Донецької області з огляду на те, що ПВК "Вагнер" наввипередки з Міноборони РФ завляють про "захоплення" міста.

Як повідомив Подоляк під час інтерв'ю Юлії Латиніній, по-перше, у Соледарі йде гра на виживання між регулярною армією РФ та найманцями "Вагнера". По-друге, у місті точаться важкі бої. Місто не захоплене, хоч повноцінно його не контролює й українська армія.

"Ніхто не взяв ніякий Соледар. Ніхто його не контролює. На жаль, не контролює його тотально й Україна. Безумовно, бо там йдуть важкі контактні бої в повному обсязі. При цьому артилерія РФ, яка "дуже якісно працює", це я з іронією кажу, вона завдає ударів... Там міста, по суті, немає. Я хочу, щоб ми уявити просто цю картинку. Там усе зруйноване, мирних громадян майже немає. Одиничні люди сидять у підвалах. Йдуть бої на руїнах. Дуже інтенсивні важкі бої", - заявив Подоляк.

За його словами, Соледар не має стратегічної цінності ні для РФ, ні для України. Хоч місто й важливе, як опорний пункт для операцій на Донецькому напрямку.

Подоляк наголосив, що 90% окупантів, які воюють у Соледарі - зеки-"вагнерівці". Тим не менше, навколо Соледара зосереджено залишки російських контрактників. За його словами, росіяни не розуміють, хто воює у Соледарі, а це гарна ознака конфлікту російських еліт.

Як зазначив Подоляк, в української армії у Соледарі та Бахмуті є конкретні і прагматичні завдання. Втім, цілі росіян незрозумілі. Захопивши Бахмут та Соледар, окупанти не зможуть перерізати українські лінії логістики. Водночас українські воїни просто "перемелюють" найбільш мотивовані російські підрозділи, зокрема "Вагнер".

Битва за Соледар

Впродовж майже двох тижнів тривають жорстокі бої за Соледар. Кілька разів росіяни оголошували про захоплення міста, але ця інформація ще жодного разу не підтвердилася. Українські захисники утримують свої позиції.

За словами глави східного угруповання військ Сергія Череватого, росіяни намагаються захопити Соледар для просування вглиб Донецької області і захопити весь Донбас.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна Тарас Березовець повідомив, що після невдач у Бахмуті вся еліта армії РФ кинулася штурмувати Соледар.

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