Також відпрацьовують завдання з подолання водних перешкод та взаємодію авіації з авіанавідниками.

Збройні сили Білорусі продовжують облаштовувати позиції на кордоні з Україною та проводити розвідку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Основні зусилля підрозділів Збройних сил республіки Білорусь продовжують зосереджуватися на веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій. При проведенні перевірки бойової готовності підрозділів особлива увага приділяється відпрацюванню завдань з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів армійської авіації", - йдеться у повідомленні.

По ситуації з російським вторгненням повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Як раніше повідомляв УНІАН, начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що білоруська армія отримувала наказ про напад на Україну, але вище військове командування його загальмувало.

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