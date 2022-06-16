За словами секретаря РНБО, для захисту країни проводиться багато роботи, яка не афішується.

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях в разі вторгнення з території Білорусі.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Говорить великий Львів".

Він зазначив, що вчора було засідання ставки головнокомандувача і "проговорювалося питання Білорусі і давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні, що там відбувається, в якому стані знаходиться військо Білорусі, скільки там військових РФ".

"В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни", - наголосив Данілов. Він додав, що для захисту країни проводиться багато роботи, яка не афішується, не є публічною.

"Повірте, ми розуміємо, що відбувається в Білорусі, ми розуміємо, що відбувається в РФ",- наголосив Данілов.

Як повідомляв вчора УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі поблизу українського кордону до ведення розвідки та інженерного обладнання позицій залучено до 7 батальйонів білоруських військ. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.