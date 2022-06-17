Лукашенко нервово відреагував на передачу Україні американського далекобійного РСЗВ.

Олександр Лукашенко пригрозив ударами по українських містах у разі, якщо ЗСУ атакують Мозир Гомельської області, де росіяни розмістили військову базу для ударів по Україні.

Про це він заявив під час спілкування з працівниками ВАТ "Белшина" в Бобруйську, цитує пропагандистський ресурс БЕЛТА.

За логікою Лукашенка, українська влада просить у Заходу більше озброєння, щоб бити по російських містах Курську, Ростову, Бєлгороду.

"Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є", - пригрозив диктатор.

Також Лукашенко переконаний, що США і далі будуть підтримувати Україну зброєю, щоб "переділити світ".

Напередодні стало відомо про продовження командуванням Республіки військових навчань поблизу українського кордону.

Пізніше президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

Зараз російські війська використовують територію Білорусі для ракетних ударів по українських містах.

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