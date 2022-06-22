Страті міг передувати допит з тортурами, вважають в організації.

Український фотокореспондент Максим Левін і його друг - боєць ЗСУ - Олексій Чернишов були холоднокровно страчені російськими військами в лісах під Києвом у березні.

До такого висновку дійшли в організації "Репортери без кордонів" після ретельного вивчення обставин загибелі журналіста включно з доказами, знайденими на місці злочину.

Ймовірно, Левін пішов у ліс, щоб повернути свій дрон. Там його помітили ворожі війська, які вже зайняли частину території.

Журналіст був упевнений, що відзняті дроном кадри були хорошим свідченням жорстокого вторгнення РФ в Україну.

Стратам міг передувати допит з тортурами, вважають в організації.

У супроводі співробітників сил безпеки України вдалося визначити місце злочину. Обвуглений Форд Маверік Левін все ще був там.

На місці події фахівці RSF знайшли кілька куль, а також документи, що засвідчують особу Чернишова, і встановили 14 куль в його автомобілі.

На останньому етапі пошуку, ініційованого RSF, металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, потрапила у Левіна.

Як писав УНІАН, 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотожурналіста Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

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