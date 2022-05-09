Він був добровольцем, ветераном АТО, бійцем 95-ї десантно-штурмової бригади. Загинув на Харківщині, в боях під Ізюмом.

У понеділок, 9 травня, в Михайлівському золотоверхому соборі Києва попрощалися з журналістом, військовим ЗСУ Олександром Маховим. 4 травня він загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Як повідомляє "Суспільне", на прощання прийшло близько ста людей, серед них колеги та військові. Місце поховання Махова - на Берковецькому кладовищі.

"Людина, з якою ми сьогодні прощаємось, це в першу чергу людина. Це чоловік, який завжди відповідав за свої слова, який пішов захищати нас, який був дуже добрим. І взагалі, коли починаєш говорити, що "був" це, м'яко кажучи, не вкладається в голові... Саша - герой", - зазначив колега загиблого, журналіст Артем Джепко.

Телеоператор Владислав Смолянець пригадав, як Махов працював на кореспондентському пункті в Луганську та робив матеріали з окупованого міста.

"Коли він перший раз пішов воювати, він сказав, що повинен звільнити свою землю. Його мрія повинна здійснитись", - сказав Смолянець.

У війні з Росією загинув журналіст Олександр Махов: що відомо

Як писав УНІАН, про загибель Махова стало відомо від його колег. Зазначалося, що свого часу він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.

Смерть журналіста прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

"Він завжди був таким - із власною позицією. Патріотичною та щирою. І завжди без марнославства. І завжди був серед найсміливіших, серед перших. Завжди працював у найгарячіших точках. Старався привезти справжній матеріал. Сильний матеріал", - зазначив глава держави.

За словами президента, з першого дня повномасштабної війни Махов був на фронті:

"Доброволець. Ветеран АТО. Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Сам родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що значить ця війна. Сьогодні він загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років", - розповів президент.

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