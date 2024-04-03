Одна група наших пілотів перемістилася для навчання з Британії у Францію, зазначив спікер Повітряних сил ЗСУ.

Дві групи українських пілотів вже безпосередньо відточують свої навички на сучасних винищувачах F-16.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини". "Декілька наших груп проходять навчання в різних країнах так званої "Повітряної коаліції". Це різні країни, серед яких США, Данія, Франція та інші. Зараз дві передові групи знаходяться у Данії та США. Там вони вже безпосередньо відточують свої навички на літаках F-16", - зазначив він.

За словами Євлаша, ще одна група, продовжуючи навчання, зараз перемістилася з Великої Британії до Франції. "Вони вже літають - освоюють легкомоторні літаки", - уточнив він.

Відео дня

Інша група, за його інформацією, проходить навчання з наземної підготовки в Англії. "Там вивчає мову, бо це є одним з пріоритетних напрямків. Оскільки користування літаками F-16 потребує належного знання англійської мови", - зауважив Євлаш.

Він додав, що окрім пілотів, триває підготовка технічніших фахівців, в тому числі інженерів для обслуговування F-16. Після повернення в Україну вони навчатимуть своїх колег тут.

У центрі уваги війна в Україні - що відомо про надання винищувачів F-16

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Міністерство оборони Великобританії повідомило, що в країні 10 українських пілотів пройшли базову льотну та мовну підготовку. Зазначалось, що тепер, перед тим, як навчитися керувати винищувачами F-16, вони перейдуть на курси підвищення кваліфікації, які проводять повітряні сили Франції.

У лютому поточного року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що винищувачі F-16 в Україні можна буде побачити у червні. За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, такі літаки можуть змінити хід війни українців проти росіян.

Раніше, ще 20 серпня 2023 року, президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі - F-35.

Того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня минулого року Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: