Льотчики стали на крок ближче до приєднання до боротьби з незаконним вторгненням Путіна, зазначив міністр оборони Великобританії.

Українські пілоти у Великобританії - 10 осіб, пройшли базову льотну та мовну підготовку і тепер, перед тим, як навчитися керувати винищувачами F-16, перейдуть на курси підвищення кваліфікації, які проводять повітряні сили Франції.

Ці пілоти одного разу складуть першу лінію оборони в захисті українського неба від сил російського диктатора Володимира Путіна, йдеться на сайті Міноборони Великобританії. Міністр оборони Британії Грант Шаппс прокоментував завершення базової підготовки українських пілотів.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням базової підготовки тут, у Великобританії. Завдяки всесвітньо відомому досвіду Королівських ВПС, ці пілоти пройшли найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до долучення до боротьби з незаконним вторгненням Путіна", - сказав чиновник.

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Нагадаємо, для допомоги Україні було створено коаліцію повітряного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди. В її рамках нашій країні надається допомога для створення військово-повітряних сил, що складаються із сучасних винищувачів. Така коаліція була створена у 2023 році.

У середині лютого поточного року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас говорив, що винищувачі F-16 в Україні можна буде побачити у червні. На думку голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, такі літаки можуть змінити хід війни українців проти росіян.

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