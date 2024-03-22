Росіяни також чекають появи винищувачів на фронті, тож готуються до цього.

Західні винищувачі F-16 матимуть вплив на розвиток бойових дій в Україні. Втім, росіяни теж готуються до їхньої появи на фронті.

"Вони, безперечно, матимуть вплив. Але, як завжди це буває на війні, ситуація має два боки. Росіяни також думають про момент, коли F-16 з’являться в Україні. Вони готуються до цього", - заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform.

За його словами, союзники успішно об’єдналися для передачі F-16 Україні. Втім, недостатньо думати лише про навчання пілотів та технічного персоналу. Ці літаки відрізняються від тих, що має Україна, не тільки в тому, як їх будуть використовувати.

Відео дня

"Обслуговування цих "пташок" абсолютно інше. Запчастини потрібно замінити через певну кількість льотних годин, а не тоді, коли вони вже вийдуть з ладу. І якщо ви дуже багато літаєте, як це відбувається в умовах війни, вам потрібні ці запчастини. А проблема не тільки в коштах. Ви маєте бути впевнені, що ці запчастини будуть вироблені в потрібній кількості", - сказав Бауер.

Союзники хочуть зробити з передачі Україні цих винищувачів успішну операцію. Тож, потрібно зважати не тільки на тренування людей, але і на логістику, ланцюги постачань.

"Якщо за два тижні закінчаться запчастини й літаки не зможуть літати, то почнуть говорити, що F-16 погані літаки. А це неправда!" - сказав Бауер.

Адмірал також звернув увагу на ще один важливий елемент - зброя для цих літаків. Нідерландський уряд оголосив про надання коштів на ракети та бомби для F-16, інші країни також це роблять. Це гарні новини.

F-16 для України - актуально

Нагадаємо, днями речник Пентагону, генерал-майор Патрік Райдер відповів на запитання про те, чи стане кордон Росії своєрідною "червоною лінією" для F-16, які західні союзники передадуть Україні:

"Справді, ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України. Те, на чому фокусується повітряна коаліція, - це забезпечення України підготовкою, необхідною їй для управління цими літаками".

Вас також можуть зацікавити новини: