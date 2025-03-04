Європа vs США: від кого Україна отримала більше допомоги з початку повномасштабної війни

Зазначається, що Вашингтон переоцінює свій внесок.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільший обсяг допомоги надійшов від США. Однак загальна допомога європейських країн перевищує суми від Вашингтона.

Видання The Times пише, що за даними Кільського інституту, США виділили Україні найбільшу суму двосторонньої допомоги від початку війни - 114 мільярдів євро, коли Велика Британія виділила 14 мільярдів євро. Однак у сукупності європейські країни постійно виділяють Україні більше допомоги, ніж США.

Відтоді як західні країни погодилися відправити танки в Україну на початку 2023 року Велика Британія надала 14 танків Challenger 2. Польща надала 354 танки, а Нідерланди - 104.

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Своєю чергою США надали 76 танків, принаймні 31 з них - 68-тонний танк M1 Abrams, один із найсучасніших у світі.

Де США справді зробили свій внесок, так це в польових гарматах - поставили 201 гаубицю - і реактивних системах залпового вогню, надавши Україні 39.

Для протидії російським безпілотникам і ракетним атакам партнери поставили Україні кілька типів систем протиповітряної оборони. Німеччина надала 27, включно із системами Iris-T, а США - 17, зокрема, ракетний комплекс Patriot.

Корисні копалини України в обмін на допомогу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виділив на допомогу Україні нібито 350 мільярдів доларів.

За даними міжвідомчої спостережної групи, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив Києву близько 183 мільярдів доларів. Водночас у Пентагоні повідомили, що спрямували Україні військову допомогу в розмірі 65,9 мільярда доларів, а ще 3,9 мільярда доларів залишилися невикористаними. Водночас близько 58 мільярдів із 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні витрачено в США на розвиток оборонної промисловості.

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