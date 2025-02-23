Зазначається, що загальна сума допомоги Україні ледь перевищує 200 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп, говорячи про допомогу Україні, значно завищив суми. Вашингтон насправді витратив менше за озвучені 350 мільярдів доларів.

Видання "Голос Америки" пише, що, за даними міжвідомчої спостережної групи, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив Києву близько 183 мільярдів доларів.

При цьому в Пентагоні повідомили, що направили Україні військову допомогу в розмірі 65,9 мільярда доларів, а ще 3,9 мільярда доларів залишилися невикористаними.

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Водночас близько 58 мільярдів із 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні витрачено в США на розвиток оборонної промисловості.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський у відповідь на заяву Трампа сказав, що загальна сума витрат на війну з лютого 2022 року становила близько 320 мільярдів доларів.

"З них 120 мільярдів - це ми, народ України, платники податків, а 200 мільярдів - США і Євросоюз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет - 320 мільярдів доларів", - пояснив український лідер.

Кільський інститут світової економіки, що відстежує військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, повідомив, що ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія виділили близько 140 мільярдів доларів на допомогу Україні, а США виділили близько 120 мільярдів доларів.

"США надали Україні приблизно на 2 мільярди доларів більше, ніж Європа, у формі військової допомоги, але європейські донори були основним джерелом допомоги Україні з 2022 року, особливо коли йдеться про фінансову та гуманітарну допомогу", - йдеться у звіті інституту.

При цьому, якщо звернути увагу на ВВП країн-донорів, то допомога Україні склала лише малу частину. Наприклад, США, Німеччина і Великобританія мобілізували менше 0,2% річного ВВП для підтримки Києва, а Франція, Італія та Іспанія - близько 0,1%.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Конгрес виділив або в інший спосіб надав майже 183 мільярди доларів для операції Atlantic Resolve (OAR) і більш широкої відповіді Україні. Крім того, Сполучені Штати надали 20 мільярдів доларів у вигляді позик у рамках ініціативи країн Великої сімки з надзвичайних позик для прискорення доходів", - ідеться в повідомленні робочої групи з нагляду за Україною при уряді США.

Таким чином, допомога Україні від США не перевищує 203 мільярди доларів.

За підрахунками економістів, зобов'язання США, спрямовані винятково на підтримку України у війні проти Росії, станом на 31 грудня 2024 року сягнули 128 мільярдів доларів. Аналітики зазначили, що більша частина допомоги Україні залишається у США і лише невеликий відсоток безпосередньо потрапляє до Києва.

Зазначається, що навіть якщо врахувати всі гроші, які хоч якось пов'язані з війною в Україні, то загальні зобов'язання США станом на 24 квітня 2024 року досягли б 213 мільярдів доларів. Хоч ця сума і перевищує офіційну цифру, але не досягає заявлених Трампом 350 мільярдів доларів.

Корисні копалини України в обмін на допомогу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виділив на допомогу Україні нібито 350 мільярдів доларів. Зазначається, що натомість "просять рідкісні метали і нафту, і все, що зможемо отримати".

Водночас міністр фінансів США Скот Бессент каже, що Україна наділена природними ресурсами та іншими національними активами, які можуть стати рушійною силою її післявоєнного економічного зростання. Однак лише за умови, що її уряд і народ будуть озброєні достатнім капіталом, досвідом і правильними стимулами.

За його словами, умови пропонованого Трампом "партнерства" передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовують до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США матимуть економічні й управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.

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