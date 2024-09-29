У російському Єйську пролунали вибухи біля військового містечка, де розташований аеродром

У російських пабліках говорили про можливу атаку дронів.

У ніч на неділю, 29 вересня, в Єйську Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи біля військового містечка. Там також розташований аеродром.

"Користувачі в групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ", – пише Astra.

У російських Z-пабліках говорили про можливу атаку дронів. Там стверджували, що кілька дронів рухалися в бік Єйська/Приморсько-Ахтарська.

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"Заявлено, що в напрямку енергетичних і стратегічно важливих військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській і Саратовській областях, а також Кубані та Ставропілля рухаються кілька БПЛА ЗСУ (сумарно, – від 70 до 150)", – йдеться в повідомленні.

Оновлено: Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку українських безпілотників.

"У селі Шабельське Щербинівського району пригнічений силами РЕБ безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув – від вибухової хвилі в будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, осколками пошкодило автомобіль", – додав він.

За словами російського чиновника, постраждалих немає. На місці працюють співробітники правоохоронних органів і спеціальних служб, адміністрації району. Територія оточена.

Варто зазначити, що місцеві жителі скептично поставилися до повідомлень про роботу ППО. Один із користувачів написав, що ППО "так працює, що долітає".

"Бавовна" в РФ: інші новини

24 вересня в російському Таганрозі прогримів вибух. Причиною "бавовни" став безпілотник, який влетів у будівлю неподалік військової авіабази. Водночас у мережі пишуть, що впав російський ударний БПЛА "Іноходєц".

Тим часом у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту. Рух поїздів було призупинено.

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