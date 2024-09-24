У мережі пишуть, що впав російський ударний БПЛА "Іноходєц".

У вівторок, 24 вересня, біля 13-ї години в російському Таганрозі пролунав вибух. Причиною "бавовни" став безпілотник, який влетів у будівлю неподалік військової авіабази.

Внаслідок влучання горів склад та кілька автомобілів. Як розповів губернатор Ростовськой області РФ Василь Голубєв, займання вдалося локалізувати. Вогнем пошкоджено крівлю будівлі та 4 автівки, що були припарковані поруч. Загиблих та постраждалих, за його словами немає.

Голубєв підтвердив, що причиною вибуху став дрон, однак чий саме – не уточнив. Водночас у мережі пишуть, що впав російський ударний БПЛА "Іноходєц".

OSINT-аналітик з ніком blinzka оприлюднив точні координати удару – 47.26209, 38.86784. Вивчивши місцевість довкола, він помітив споруду із антенами на даху, а за 1,4 км на південний захід – військовий аеродром "Таганрог" ЗС РФ, де були помічені бомбардувальники Ту-95, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Крім того, на тій базі є майданчик для запуску дронів.

БПЛА "Іноходєц": що відомо про російський дрон

Дрон "Іноходєц" (відомий також як "Оріон") – це російський безпілотний літальний апарат середнього класу, розроблений компанією "Кронштадт". Основне призначення цього БПЛА – розвідка, спостереження і виконання ударних завдань. Він належить до класу БПЛА великої тривалості польоту (MALE - Medium Altitude Long Endurance).

Злітна маса цього БПЛА становить близько 1100 кг. Максимальне корисне навантаження – до 200 кг, що дає змогу оснащувати його різними розвідувальними або ударними системами, включно з оптико-електронними системами та озброєнням.

Максимальна дальність польоту дрону "Іноходєц" становить до 250 км із прямим управлінням оператора. За наявності супутникового зв'язку та автономного режиму можливе збільшення дальності польоту.

Максимальна висота – до 7 500 метрів, а максимальна швидкість – близько 200 км/год. Тривалість польоту – до 24 годин.

"Іноходєц" може бути оснащений керованою зброєю, включно з коригованими авіабомбами та ракетами класу "повітря-земля".

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