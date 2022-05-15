Минулу ніч місто пережило без обстрілів російських окупантів.

Одеса минулу ніч пережила без обстрілів російських окупантів, проте ймовірність ворожих ракетних ударів залишається дуже високою.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук під час інформаційного телемарафону.

"Слава Богу, прильотів не було. Ситуація контрольована, поки що без обстрілів, хоча розуміємо, що ймовірність нанесення саме ракетних ударів залишається дуже високою", - сказав він.

Також він додав, що у місті працюють всі комунальні служби, а місцева влада намагається якомога більше допомогати бізнесу відновити свою роботу.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник доукомплектовує свої війська і перегруповує, щоб відновити наступ у напрямку на Слов'янськ і Барвінкове.

У Генштабі додали, що противник робить кроки для перегрупування своїх сил на Слобожанському напрямку, поповнює запаси паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів для відновлення здібностей до наступу.

На думку британських розвідників, наступ росіян на Донбасі втратив темп. Навряд чи ворог зможе значно активізуватися протягом наступних 30 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: