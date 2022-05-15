Частину крилатих ракет вдалося знищити у небі, але більшість поцілила по військовому об'єкту.

Вранці 15 травня російські окупанти вдарили ракетами по Львівщині. Всього запустили шість крилатих ракет, дві з яких збили підрозділи Повітряного командування "Захід".

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів. Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини. Об‘єкт повністю зруйнований", - повідомив Козицький.

Очільник ОВА не уточнив, де саме влучили ракети ворога, але запевнив, що жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався.

Козицький подякував ПвК "Захід" за роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня жителів Львівської області розбудила серія вибухів. У небі очевидці помітили сліди, схожі на результати роботи протиповітряної оборони.

Пізніше у Львівській ОВА заявили, що ракети поцілили у військовий об'єкт. Більше деталей не повідомлялося.

Повітряне командування "Захід" повідомляло про дві збиті ракети. Також зазначалося, що їх могли запустити з підводних човнів.

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