На Слобожанському напрямку супротивник відновлює наступальні спроможності, попередили у Генштабі української армії.

Російські окупанти готуються до поновлення наступу на Слов’янському напрямку.

Супротивник доукомплектовує свої війська й перегруповує, щоб поновити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"...На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу…", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що супротивник робить кроки для перегрупування своїх сил на Слобожанському напрямку, поповнює запаси паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів для відновлення спроможностей до наступу.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Окупанти спочатку у низці регіонів бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей. Пізніше супротивник пішов у наступ на сході нашої держави, дуже гаряче було на Харківщині.

12 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що Росія не може нормально відновити боєздатність своїх військ, виведених з нашої держави.

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