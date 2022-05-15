Навряд чи ворог зможе значно активізувати наступ на Донбасі впродовж наступних 30 днів.

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і значно відстав від графіка. Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Зараз Росія, ймовірно, втратила третини сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого", - йдеться у повідомленні.

Попри дрібні початкові досягнення, Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, водночас зазнаючи великих втрат. Розвідка Британії прогнозує, що ці втрати, швидше за все, будуть посилюватися втратою критичних факторів, таких як мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.

Обладнання для переправ не вистачало окупантам з самого початку війни, уповільнюючи та обмежуючи наступальний маневр.

Росіяни також відчувають потребу у більшій кількості безпілотників, адже їхні вразливі для української ППО.

"За нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів", - прогнозує британська розвідка.

Як повідомляли в Генштабі, російські окупанти готуються до поновлення наступу на Слов’янському напрямку.

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