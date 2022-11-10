Росіяни не полишили своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру.

Ймовірно, ворог зараз накопичує запас ракет, щоб потім бити залпом. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ворог побачив, що ефекту від поодиноких ударів в них не так багато. Тому що, якщо летить невелика кількість ракет, то вони будуть обов'язково збиті. А коли йдуть масовані обстріли, яких в нас в жовтні було чотири, найбільший - 10 жовтня, ворог кілька місяців накопичував свої засоби, щоб не залишитись ні з чим... Тому, імовірно, що вони (загарбники - УНІАН) наразі накопичують певний запас, щоб бити залпом. Тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру", - зазначив він.

За словами Ігната, ймовірно, що й дрони росіяни також накопичують.

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Ракетний терор з боку Росії

24 жовтня журналісти-розслідувачі The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вирахували, хто наводить "високоточні" ракети на цивільні об'єкти України. Журналісти встановили імена та посади цих убивць.

Як повідомляв УНІАН, Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було збито.

Іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar можуть дати російським військам перевагу, але невелику. РФ не зможе ними масовано обстрілювати Україну. Як заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, іранських ракет Росія може отримати багато, до тисячі, але пускових установок для них мало.

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