Більшість безпілотників було збито.

Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Більшість безпілотників було збито. Але, на жаль, знищити 100% безпілотників неможливо. Як крилаті ракети, так і "Shahed-136", були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей", - зазначив Ігнат.

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Іранські безпілотники у війні проти України - що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії свої дрони-камікадзе.

Спочатку Іран заперечував передачу своїх дронів Росії. Пізніше міністр закордонних справ Ірану Хуссейн Амір Абдоллахіян визнав, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію. Проте, за його словами, відбулося це за кілька місяців до початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Застосування їх Росією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірану ще понад 2 тисячі таких дронів.

Також ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

29 жовтня Кулеба повідомив, що під час телефонної розмови з главою МЗС Ірану Абдоллахіяном вимагав негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

1 листопада в українській розвідці повідомили, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" та "Arash-2".

2 листопада Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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