Наводячи російські ракети, військові інженери, серед яких перспективні програмісти, стають ключовими анонімними дійовими особами, що дозволяють Путіну вести агресивну війну. Але розслідувачам вдалося дізнатися імена цих вбивць на дистанційці.

Росія завдає ударів "високоточними" ракетами по житлових масивах і цивільній інфраструктурі України. Такі атаки окупантів, зокрема, відбувалися 10 жовтня, тоді 20 мирних жителів були вбиті і 108 поранені; наступного дня було завдано ще близько 30 ударів ракетами по українських містах; приліт "Калібра" у Вінниці 14 липня забрав життя 27 мирних жителів; 26 червня кілька керованих ракет влучили в житловий район Києва.

Журналістам-розслідувачам The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вдалося з'ясувати, хто наводить ці ракети на цивільні об'єкти. Йдеться про секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил Росії, що визначає польотні завдання для високоточних ракет.

Розслідувачі шляхом деталізації дзвінків, порівнянних з обстрілами України, ідентифікували 30 військових російських інженерів, більшість з яких молоді чоловіки і жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій і навіть в розробці комп'ютерних ігор. Журналісти встановили імена і посади цих військових злочинців.

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Навідники ракет з головного обчислювального центру: хто вони

Журналісти зазначають, що у відкритих джерелах навряд чи знайдеться інформація про ГОЦ. Їм вдалося дізнатися, що всі ракетники, що зараз на службі в головному обчислювальному центрі, зареєстровані як такі, що проживають і працюють за адресою Знам'янка, 19, в Москві - офіційною адресою Генштабу Збройних сил Росії.

Функції ГОЦ у військових виданнях описують як "надання ІТ-послуг" і "автоматизація ЗС РФ". Серед його співробітників, як з'ясували розслідувачі, є не тільки військові, а й люди з досвідом цивільної роботи як корпоративні айтішники або навіть гейм-дизайнери.

Журналісти вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова. І виявилося, що кожен раз перед запусками крилатих ракет у період з 24 лютого по кінець квітня 2022 року йому телефонували з одного конкретного номера, і він належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за тією ж адресою, що й інші встановлені офіцери ГОЦ - на Знам'янці, 19. Потім були вивчені метадані дзвінків Багнюка - виявилося, він інтенсивно спілкувався з понад 20 військовими інженерами і айтішниками з ГОЦ. Так і була реконструйована дослідниками The Insider, Bellingcat і Der Spiegel команда з 33 військових інженерів, що підпорядковуються полковнику Багнюку.

"Крім того, проаналізувавши ці дані, ми змогли пов'язати багато окремих ударів крилатими ракетами з конкретними підрозділами ГОЦ і виявили кореляцію між типом ракет і конкретними співробітниками ГОЦ", - зазначають журналісти.

Як бачимо, виявлений дослідниками підрозділ ГОЦ складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет:

ЗМ-14 – ("Калібр", морського базування) - майор Іван Попов, майор Матвій Любавін, лейтенант Катерина Чугунова, капітан Сергій Ільїн, капітан Юрій Ніконов, старший лейтенант Дмитро Тихонов;

9М728 (він же Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" (наземного базування) - майор Павло Обухов, капітан Ельвіра Обухова, майор Микита Поплавський, капітан Віктор Яскелайнен, лейтенант Олександр Григорян, лейтенант Володимир Петров;

Х-101 (повітряного базування) – капітан Артем Чернов, капітан Олексій Бетехтін, майор Андрій Іванютін, майор Микита Поплавський.

І, власне, глава ГОЦ генерал Роберт Баранов, полковник Ігор Багнюк з підрозділу цілевказівок і підполковник Антон Тимашинов.

Військові злочинці заперечують причетність до ГОЦ у телефонних дзвінках

The lnsider спробував зв'язуватися з навідниками телефонами з отриманого білінгу, всі вони визнали, що ці телефонні номери належать їм, але категорично заперечували, що працюють у Головному обчислювальному центрі і мають будь-яке відношення до обстрілу України. Ільїн називав себе сантехніком, лейтенант Артем Веденов стверджує, що працює на свинофермі, капітан Юрій Ніконов заявив, що він - водій автобуса, майор Іван Попов заявив, що він тільки вчиться програмувати на "Пітоні", лейтенант Катерина Чугунова каже, що у неї квітковий магазин.

Але коли журналісти The lnsider продемонстрували деяким з навідників фото, де вони стоять у військовій формі зі знаком обчислювального центру, це їх збентежило.

Але один з інженерів погодився поділитися з розслідувачами на умовах анонімності деякою контекстною інформацією і декількома фотографіями маршрутно-обчислювального блоку ГОЦ, що стоїть перед будівлею Міністерства оборони РФ у Москві.

Біографії вбивць на дистанційці, що наводять керовані ракети на українські цивільні об'єкти

Військові інженери, які програмують траєкторії керованих ракет, мають дуже різний досвід. Це як професійні військові, так і люди з цивільними професіями, пов'язаними з IT.

Командир ГОЦ. Ігор Багнюк народився в 1982 році в Ризі, в 2004 році закінчив Серпуховський філія академії РВСП, що спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет. Багнюк служив у військовій частині 29692 (2027-й авіаційно-технічний склад) під Володимиром, поки в якийсь момент, не пізніше 2010 року, його не перевели до Москви для служби в ГОЦ.

Медалі на його фотографії, отриманої від одного із співробітників ГОЦ, показують, що Багнюк був нагороджений медаллю "За участь у бойових діях в Сирії". Ця медаль вручається російським військовослужбовцям з 2015 року (Росія не раз використовувала керовані ракети в Сирії, наприклад, при ударах по Алеппо в 2016 році).

Багнюк - не єдиний співробітник ГОЦ, який відзначився в Сирії, з'ясували розслідувачі. Так, наприклад, на опублікованій Кремлем фотографії зустрічі Володимира Путіна і Башара Асада в Дамаску в січні 2021 року в російському військовому командному центрі в Сирії, можна виявити майора Андрія Іванютіна, члена підрозділу ГОЦ, з яким Багнюк активно спілкується під час повномасштабної війни.

Розслідувачі відновили хронологію дзвінків і наведення ракет по українських містах

Напередодні масованого ракетного удару 10 жовтня по Україні була помічена телефонна активність Багнюка і його підлеглих, починаючи з 2 жовтня і закінчуючи 9-м. В останню дату інженерам-навідникам було здійснено 11 дзвінків. Про що це свідчить? Про те, що ці удари планувалися мінімум тиждень і не могли бути наслідком підриву Кримського моста 8 жовтня 2022 року.

"9 жовтня безпосередньо перед ракетними ударами Багнюк послідовно обдзвонив трьох офіцерів-інженерів з групи ГОЦ, кожен з яких спеціалізувався на одному з трьох типів крилатих ракет", - наголошують дослідники.

Багнюк телефонував капітану Олексію Михайлову, потім – майору Матвію Любавіну. Причому останньому на стаціонарний робочий телефон після 15:00, і той перебував на робочому місці в неділю після 15:00.

Як вирахували журналісти, після майже двогодинної паузи о 17:10 Багнюку зателефонував один із заступників командира ГОЦ полковник Євген Капшук. Одразу після розмови з начальником полковник Багнюк зателефонував старшому лейтенанту Ользі Чесноковій, члену підгрупи, що спеціалізується на крилатих ракетах повітряного базування Х-101. Багнюк двічі поспіль телефонував Чесноковій о 17:16 та 17:17, а потім перетелефонував своєму начальнику полковнику Капшуку о 17:20.

"Таким чином у проміжок між 15:17 і 17:17 полковник Багнюк зв'язався з офіцерами кажого з підрозділів, що спеціалізуються на трьох типах ракет, які будуть запущені по цілях в Україні на наступний ранок", - наголосили розслідувачі.

З'ясувалося, що після цього Багнюк вирушив у свій кабінет на Знам'янці, 19, в штаб-квартирі Генштабу. Там він перебував, судячи з метаданих, до пізнього вечора. Останній раз він зателефонував начальнику ГОЦ генералу Баранову о 21:15, після чого поїхав додому. Багнюк повернувся на робоче місце о 5:30 ранку 10 жовтня.

Журналісти встановили зв'язок між дзвінками Багнюка його вищому керівництву з майбутніми великомасштабними ракетними атаками по території України. Так, Багнюк розмовляв з генералом Барановим 10 вересня о 12:41. Останній дзвоник Багнюк здійснив о 21:20 в ту суботу ввечері капітану Олексію Михайлову, фахівцю з наведення крилатих ракет комплексу "Іскандер". Наступного дня, 11 вересня, Міноборони Росії повідомило, що за останню добу РФ запустила кілька ракет з "Іскандерів" по українській військовій базі на Донбасі. Пізніше того ж дня - ще 12 крилатих по Україні, що стало першою відомою спробою завдати значної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

Крім того, в ніч з 12 на 13 вересня в телефонних записах Багнюка зафіксували новий шквал дзвінків – від начальника Капшука і до своїх підлеглих. Наступного дня Міноборони Росії опублікувало відеозапис нічного пуску крилатої ракети комплексу "Іскандер" по командному пункту ЗСУ.

"Найбільш ранні дзвінки між Багнюком і генералом Барановим, встановлені нашою командою, датуються 13 березня 2022 року. Того ранку вони двічі розмовляли між 10:00 і 10:30. Раніше цього ранку Росія здійснила найбільш смертоносний залп з початку свого вторгнення: 30 ракет Х-101 і "Калібр" призвели до загибелі не менше 35 і поранення 134 осіб на військовому полігоні під Львовом",- зазначають розслідувачі.

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