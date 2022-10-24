Росія завдає ударів "високоточними" ракетами по житлових масивах і цивільній інфраструктурі України. Такі атаки окупантів, зокрема, відбувалися 10 жовтня, тоді 20 мирних жителів були вбиті і 108 поранені; наступного дня було завдано ще близько 30 ударів ракетами по українських містах; приліт "Калібра" у Вінниці 14 липня забрав життя 27 мирних жителів; 26 червня кілька керованих ракет влучили в житловий район Києва.
Журналістам-розслідувачам The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вдалося з'ясувати, хто наводить ці ракети на цивільні об'єкти. Йдеться про секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил Росії, що визначає польотні завдання для високоточних ракет.
Розслідувачі шляхом деталізації дзвінків, порівнянних з обстрілами України, ідентифікували 30 військових російських інженерів, більшість з яких молоді чоловіки і жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій і навіть в розробці комп'ютерних ігор. Журналісти встановили імена і посади цих військових злочинців.
- Навідники ракет з головного обчислювального центру: хто вони
- Військові злочинці заперечують причетність до ГОЦ у телефонних дзвінках
- Біографії вбивць на дистанційці, що наводять керовані ракети на українські цивільні об'єкти
- Розслідувачі відновили хронологію дзвінків і наведення ракет по українських містах
Навідники ракет з головного обчислювального центру: хто вони
Журналісти зазначають, що у відкритих джерелах навряд чи знайдеться інформація про ГОЦ. Їм вдалося дізнатися, що всі ракетники, що зараз на службі в головному обчислювальному центрі, зареєстровані як такі, що проживають і працюють за адресою Знам'янка, 19, в Москві - офіційною адресою Генштабу Збройних сил Росії.
Функції ГОЦ у військових виданнях описують як "надання ІТ-послуг" і "автоматизація ЗС РФ". Серед його співробітників, як з'ясували розслідувачі, є не тільки військові, а й люди з досвідом цивільної роботи як корпоративні айтішники або навіть гейм-дизайнери.
Журналісти вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова. І виявилося, що кожен раз перед запусками крилатих ракет у період з 24 лютого по кінець квітня 2022 року йому телефонували з одного конкретного номера, і він належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за тією ж адресою, що й інші встановлені офіцери ГОЦ - на Знам'янці, 19. Потім були вивчені метадані дзвінків Багнюка - виявилося, він інтенсивно спілкувався з понад 20 військовими інженерами і айтішниками з ГОЦ. Так і була реконструйована дослідниками The Insider, Bellingcat і Der Spiegel команда з 33 військових інженерів, що підпорядковуються полковнику Багнюку.
"Крім того, проаналізувавши ці дані, ми змогли пов'язати багато окремих ударів крилатими ракетами з конкретними підрозділами ГОЦ і виявили кореляцію між типом ракет і конкретними співробітниками ГОЦ", - зазначають журналісти.
Як бачимо, виявлений дослідниками підрозділ ГОЦ складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет:
- ЗМ-14 – ("Калібр", морського базування) - майор Іван Попов, майор Матвій Любавін, лейтенант Катерина Чугунова, капітан Сергій Ільїн, капітан Юрій Ніконов, старший лейтенант Дмитро Тихонов;
- 9М728 (він же Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" (наземного базування) - майор Павло Обухов, капітан Ельвіра Обухова, майор Микита Поплавський, капітан Віктор Яскелайнен, лейтенант Олександр Григорян, лейтенант Володимир Петров;
- Х-101 (повітряного базування) – капітан Артем Чернов, капітан Олексій Бетехтін, майор Андрій Іванютін, майор Микита Поплавський.
- І, власне, глава ГОЦ генерал Роберт Баранов, полковник Ігор Багнюк з підрозділу цілевказівок і підполковник Антон Тимашинов.
Військові злочинці заперечують причетність до ГОЦ у телефонних дзвінках
The lnsider спробував зв'язуватися з навідниками телефонами з отриманого білінгу, всі вони визнали, що ці телефонні номери належать їм, але категорично заперечували, що працюють у Головному обчислювальному центрі і мають будь-яке відношення до обстрілу України. Ільїн називав себе сантехніком, лейтенант Артем Веденов стверджує, що працює на свинофермі, капітан Юрій Ніконов заявив, що він - водій автобуса, майор Іван Попов заявив, що він тільки вчиться програмувати на "Пітоні", лейтенант Катерина Чугунова каже, що у неї квітковий магазин.
Але коли журналісти The lnsider продемонстрували деяким з навідників фото, де вони стоять у військовій формі зі знаком обчислювального центру, це їх збентежило.
Але один з інженерів погодився поділитися з розслідувачами на умовах анонімності деякою контекстною інформацією і декількома фотографіями маршрутно-обчислювального блоку ГОЦ, що стоїть перед будівлею Міністерства оборони РФ у Москві.
Біографії вбивць на дистанційці, що наводять керовані ракети на українські цивільні об'єкти
Військові інженери, які програмують траєкторії керованих ракет, мають дуже різний досвід. Це як професійні військові, так і люди з цивільними професіями, пов'язаними з IT.
Командир ГОЦ. Ігор Багнюк народився в 1982 році в Ризі, в 2004 році закінчив Серпуховський філія академії РВСП, що спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет. Багнюк служив у військовій частині 29692 (2027-й авіаційно-технічний склад) під Володимиром, поки в якийсь момент, не пізніше 2010 року, його не перевели до Москви для служби в ГОЦ.
Медалі на його фотографії, отриманої від одного із співробітників ГОЦ, показують, що Багнюк був нагороджений медаллю "За участь у бойових діях в Сирії". Ця медаль вручається російським військовослужбовцям з 2015 року (Росія не раз використовувала керовані ракети в Сирії, наприклад, при ударах по Алеппо в 2016 році).
Багнюк - не єдиний співробітник ГОЦ, який відзначився в Сирії, з'ясували розслідувачі. Так, наприклад, на опублікованій Кремлем фотографії зустрічі Володимира Путіна і Башара Асада в Дамаску в січні 2021 року в російському військовому командному центрі в Сирії, можна виявити майора Андрія Іванютіна, члена підрозділу ГОЦ, з яким Багнюк активно спілкується під час повномасштабної війни.
Розслідувачі відновили хронологію дзвінків і наведення ракет по українських містах
Напередодні масованого ракетного удару 10 жовтня по Україні була помічена телефонна активність Багнюка і його підлеглих, починаючи з 2 жовтня і закінчуючи 9-м. В останню дату інженерам-навідникам було здійснено 11 дзвінків. Про що це свідчить? Про те, що ці удари планувалися мінімум тиждень і не могли бути наслідком підриву Кримського моста 8 жовтня 2022 року.
"9 жовтня безпосередньо перед ракетними ударами Багнюк послідовно обдзвонив трьох офіцерів-інженерів з групи ГОЦ, кожен з яких спеціалізувався на одному з трьох типів крилатих ракет", - наголошують дослідники.
Багнюк телефонував капітану Олексію Михайлову, потім – майору Матвію Любавіну. Причому останньому на стаціонарний робочий телефон після 15:00, і той перебував на робочому місці в неділю після 15:00.
Як вирахували журналісти, після майже двогодинної паузи о 17:10 Багнюку зателефонував один із заступників командира ГОЦ полковник Євген Капшук. Одразу після розмови з начальником полковник Багнюк зателефонував старшому лейтенанту Ользі Чесноковій, члену підгрупи, що спеціалізується на крилатих ракетах повітряного базування Х-101. Багнюк двічі поспіль телефонував Чесноковій о 17:16 та 17:17, а потім перетелефонував своєму начальнику полковнику Капшуку о 17:20.
"Таким чином у проміжок між 15:17 і 17:17 полковник Багнюк зв'язався з офіцерами кажого з підрозділів, що спеціалізуються на трьох типах ракет, які будуть запущені по цілях в Україні на наступний ранок", - наголосили розслідувачі.
З'ясувалося, що після цього Багнюк вирушив у свій кабінет на Знам'янці, 19, в штаб-квартирі Генштабу. Там він перебував, судячи з метаданих, до пізнього вечора. Останній раз він зателефонував начальнику ГОЦ генералу Баранову о 21:15, після чого поїхав додому. Багнюк повернувся на робоче місце о 5:30 ранку 10 жовтня.
Журналісти встановили зв'язок між дзвінками Багнюка його вищому керівництву з майбутніми великомасштабними ракетними атаками по території України. Так, Багнюк розмовляв з генералом Барановим 10 вересня о 12:41. Останній дзвоник Багнюк здійснив о 21:20 в ту суботу ввечері капітану Олексію Михайлову, фахівцю з наведення крилатих ракет комплексу "Іскандер". Наступного дня, 11 вересня, Міноборони Росії повідомило, що за останню добу РФ запустила кілька ракет з "Іскандерів" по українській військовій базі на Донбасі. Пізніше того ж дня - ще 12 крилатих по Україні, що стало першою відомою спробою завдати значної шкоди енергетичній інфраструктурі України.
Крім того, в ніч з 12 на 13 вересня в телефонних записах Багнюка зафіксували новий шквал дзвінків – від начальника Капшука і до своїх підлеглих. Наступного дня Міноборони Росії опублікувало відеозапис нічного пуску крилатої ракети комплексу "Іскандер" по командному пункту ЗСУ.
"Найбільш ранні дзвінки між Багнюком і генералом Барановим, встановлені нашою командою, датуються 13 березня 2022 року. Того ранку вони двічі розмовляли між 10:00 і 10:30. Раніше цього ранку Росія здійснила найбільш смертоносний залп з початку свого вторгнення: 30 ракет Х-101 і "Калібр" призвели до загибелі не менше 35 і поранення 134 осіб на військовому полігоні під Львовом",- зазначають розслідувачі.