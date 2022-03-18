Він сказав, що планує завтра приступити до виконання своїх обов’язків "в міру того, наскільки це буде можливо" і зараз повертається у Запорізьку область.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров усі шість днів полону перебував у СІЗО на території міста.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "UAразом".

"Мене не вивозили (в Луганськ). Я всі ці дні пробув на території міста Мелітополя, в СІЗО Мелітопольського районного відділку поліції. Всі 6 днів я пробув там", - повідомив Федоров.

За його словами, ворог сподівався, що після викрадення міського голови люди в Мелітополі перестануть виходити на мітинги за Україну, "захочуть різко" у Російську Федерацію. Але цього не відбулося.

На запитання, чи були застосовані окупантами тортури та що вимагали, Федоров сказав, що фізичних катувань не було.

"Але якщо в камері в 15 кв метрів навколо тебе знаходяться 10 до зубів озброєних солдатів РФ, то це не дуже приємно. А якщо в сусідній камері відбуваються катування людей, то це також зовсім неприємно", - прокоментував він.

За словами Федорова, ворог вимагав від нього підписати документи про призначення Галини Данильченко новим міським головою Мелітополя.

"Також їх бажання було, щоб я зі своєю командою вийшли на площу у Мелітополі і сказали: шановна громадо, ми йдемо у Російську Федерацію. Але це неможливо - не може вийти Іван Федоров або якийсь інший міський голова до громади, яка не хоче йти до РФ, і сказати, що я вирішив, що ми йдемо… Вони не можуть зрозуміти, що народ проти цього, що народ не хоче йти до Російської Федерації. Народ хоче жити в демократичній Україні", - наголосив Федоров.

Він сказав, що планує завтра приступити до виконання своїх обов’язків "в міру того, наскільки це буде можливо" і зараз повертається у Запорізьку область.

За словами Федорова, в Мелітополі наразі назріває гуманітарна катастрофа, тому що не вирішено низку важливих питань, зокрема, щодо виплати пенсій, постачання продуктів, завозу пального тощо.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Про його місцеперебування не було нічого відомо.

В Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як воєнний злочин.

14 березня у Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що викрадений окупантами мер Мелітополя перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

16 березня стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів.

Після звільнення він поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським і зазначив, що незабаром повернеться до роботи.

17 березня в Офісі президента повідомили, що Зеленський нагородив міського голову Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Самопроголошеній в.о. міського голови Мелітополя, депутату міськради від "Опозиційного блоку" Галині Данильченко повідомлено про підозру у державній зраді.

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