Володимир Зеленський наголосив, що візит Ентоні Блінкена "вкотре демонструє лідерські позиції США" у підтримці України и та боротьби за свободу.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Як повідомив Зеленський у Telegram, візит Блінкена "вкотре демонструє лідерські позиції США" у підтримці України та боротьби за свободу.

Він наголосив, що Україна цінує фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США.

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"Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші землі. Дякую за все, що ви робите для України, і що сьогодні ви поруч", - підкреслив президент.

У свою чергу державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що йде важкий та ефективний контрнаступ України.

"Все це – переважно завдяки хоробрості та стійкості українців, ми це бачимо на полі бою щодня. Ми надзвичайно раді, що можемо підтримувати ваші зусилля. Але причина успіху в тому, що це ваша батьківщина, не батьківщина Росії", – заявив політик.

За його словами, українські військові ефективно використовують військову допомогу США.

"Йдеться про комплексні системи, які потрібні вам у більш довгостроковій перспективі, щоб стримати та захистити країну від будь-якої майбутньої агресії Росії. Йдеться про підтримку, яка буде довгостроковою. Це ми обговорювали з главою МЗС. Москва платить надзвичайно високу ціну за цю агресію", - зазначив Блінкен

Крім того, він розповів, що президент США Джо Байден, "ясно дав зрозуміти, що підтримуватиме народ України стільки, скільки потрібно".

"Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні в Києві, який залишається – і залишиться – столицею суверенної, незалежної України", – цитує американського держсекретаря.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва. Зокрема, його візит передбачає зустрічі з українськими чиновниками.

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