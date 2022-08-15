"Прильоти" зафіксовані у Харкові, Мерефі та Чугуєві.

Вночі російські окупанти завдавали інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Зокрема, близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначає, що у Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. За його словами, обійшлося без постраждалих.

"Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще однієї ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці", - написав він.

При цьому додав, що решта російських ракет до цілей не дісталися.

Крім того, за даними Синєгубова, протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували трьох цивільних. У Богодухівському - жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами",- повідомив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ракетних ударів вночі постраждали три людини.

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