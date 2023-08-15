За його словами, стрілянину почав дагестанець із нашивкою військової поліції.

Один із учасників бійні в тимчасово окупованому Урзуфі Володимир Євсєєнко розкрив деталі резонансної стрілянини.

З окупантом поспілкувався проект "ВЧК-ОГПУ". Зазначається, що Євсєєнко - це карний злочинець, який у колонії уклав контракт з Міноборони. За словами окупанта, він був у компанії з іншими зеками, які в ресторані посварились з дагестанцями.

"З двома рамси були... Там були чеченці чи дагестанці, не розрізняю їх, на одне обличчя. В одного була нашивка ВП, він почав стрілянину. Такий короткий з бородою. Я спробував вибити автомат і все, нічого не пам'ятаю. Потім дізнався, що з нашого боку один 200-ий і один 300-ий, це я".

Стрілянина в Урзуфі

В Урзуфі зійшлися зеки-окупанти, які належать до військової частини в Чечні, з не менш п'яним військовим поліцейським з Дагестану Садрутдіном Акаєвим. Останній "поклав" зеків з автомата, потім почав стріляти по всіх поспіль, зокрема і по своїх колега з військової поліції. В результаті його застрелили.

Раніше УНІАН писав, що в цьому інциденті загинули семеро цивільних з числа місцевих жителів.

Примітно, що чеченський міністр з нацполітики Ахмед Дудаєв, який заперечувати участь "кадировців" і чеченців взагалі в цій перестрілці, ймовірно, не збрехав, якщо вірити версії, викладеній ВЧК-ОГПУ. Тому що в інциденті брали участь етнічні росіяни і дагестанці.

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