За новою версією, чеченці не брали участі в цьому інциденті, з ними сплутали росіян з військової частини, розташованої в Чечні.

Перестрілку між російськими окупантами у захопленому Урзуфі під Маріуполем влаштували не кадировці, а російські зеки, формально приписані до "Ахмату", і військові поліцейські з Дагестану. Про це повідомляє російське видання ВЧК-ОГПУ.

Як стверджують джерела, в смертельному бою біля нічного клубу "Майямі" в Урзуфі зійшлися військовослужбовці частини 71718 (місце постійної дислокації – місто Шалі, Чечня) і військові поліцейські з в/ч 63354 (місто Буйнакськ, Дагестан).

Конфлікт почався під ранок, коли дві п'яні компанії щось не поділили. "Чеченців" представляв 25-річний Сергій Аліханов, житель Калінінградської області, засуджений за крадіжку, він підписав контракт з Міноборони РФ заради звільнення. Від імені дагестанців виступив 30-річний Садрутдін Акаєв. У рукопашній сутичці зеки перемогли військових поліцейських, але це був ще не кінець.

Відео дня

"Розв'язкою стала сцена на вулиці, в ході якої Акаєв відкрив вогонь з АК-74. Аліханов був убитий на місці. За Сергія спробував заступитися боєць з його роти, земляк і також судимий за крадіжки 26-річний Володимир Євсеєнко. Він хотів вибити автомат ногою, але був поранений в стегно, гомілку і руку. Далі Акаєв продовжив вести безладну стрілянину по всьому, що бачив. На звуки автоматної черги прибігла група військової поліції частини 71718, Акаєв відкрив вогонь і по групі. В результаті стрілок був убитий", - пише ВЧК-ОГПУ.

Видання стверджує, що йому достовірно відомо про смерть тільки двох чоловіків – Аліханова і Акаєва. Але, оскільки те, що трапилося відразу засекретили, з'ясувати загальне число постраждалих і загиблих складно.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в цьому інциденті загинули семеро цивільних з числа місцевих жителів.

Примітно, що чеченський міністр з нацполітики Ахмед Дудаєв, який заперечувати участь "кадировців" і чеченців взагалі в цій перестрілці, ймовірно, не збрехав, якщо вірити версії, викладеній ВЧК-ОГПУ. Тому що в інциденті брали участь етнічні росіяни і дагестанці.

Вас також можуть зацікавити новини: