За словами полковника поліції, в Ізюмі завершується ексгумація тіл загиблих та захоронених людей.

З місця масового поховання в Ізюмі ексгумовано вже 427 тіл українських громадян, з них 5 – дитячих.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України, полковник поліції Сергій Пантелеєв.

"На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян, загиблих та захоронених в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 — це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 — дітей", - сказав він.

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За словами Пантелеєва, 11 ексгумованих тіл настільки знівечені, що без судово-медичної експертизи неможливо встановити їхню стать.

"Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті. Точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена в результаті додаткових експертних досліджень", - додав він.

Трагедія в Ізюмі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня Збройні сили України звільнили від окупантів Ізюм. Самопроголошений "мер" Ізюма покинув місто ще до початку взяття його силами ЗСУ.

Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. У місті було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень. А поблизу міста Ізюм знайшли близько 445 поховань.

Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою РФ після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область.

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