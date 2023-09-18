Авторитетна газета стверджує, що очікування світу від українського контрнаступу були надто завищеними.

На вигнання російської армії з України, ймовірно, знадобляться роки, а не місяці. Такі висновки з українського контрнаступу робить The New York Times.

Видання зазначає, що перед контрнаступом офіційні особи сподівалися, що ЗСУ зможуть повторити минулорічні успіхи та швидко відвоювати великі частини контрольованої Росією території. Однак за три наступні місяці українські війська деокупували лише кілька маленьких сіл.

"Але, можливо, слід було очікувати такого результату. Війна має тенденцію бути мукою. Ті обставини, які дозволили Україні повернути тисячі квадратних миль на північному сході минулого року, рідкісні", – пише NYT, наголошуючи, що великого прориву російської оборони може ніколи не відбутися.

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Порівнюючи російсько-українську війну із великими війнами XX століття, автори публікації констатують, що ЗСУ знадобиться багато часу, аби пройти через російські укріплення та виснажити російські сили ударами артилерії.

"Україна та її союзники, включно зі США, могли завищити свої очікування щодо контрнаступу. Україна воює з однією з найсильніших армій світу. Якщо Україні вдасться значною мірою змусити Росію відступити, на це швидше знадобляться роки, ніж місяці", – стверджують автори публікації.

Контрнаступ ЗСУ – останні новини

Як писав УНІАН, голова Генштабу США Марк Міллі заперечив, що контрнаступ ЗСУ провалився. За його словами, були часткові успіхи і "Україна має велику бойову силу".

Президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно. Але він наголосив, що українські війська таки просуваються вперед. За словами президента, важливо, не давати російським окупантам перепочинок.

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