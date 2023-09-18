Президент України зазначив, що не можна давати Путіну перепочинок.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ ВСУ просувається повільно, але українські війська просуваються вперед. Він вказав, що важливо не давати російським окупантам перепочинок.

"Це складна ситуація. Я буду з вами повністю чесний. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо територію. Нам потрібно максимально звільнити нашу територію і рухатися вперед, навіть якщо це менше півмилі або ста ярдів ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", - заявив Зеленський у передачі "60 хвилин" Скотта Пеллі в ефірі СВЅ.

При цьому він запевнив, що західну зброю українські військові використовують виключно на території України.

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"Ви знаєте, що ми використовуємо зброю наших партнерів тільки на території України. І це правда, але це не каральні місії, наприклад, воно не вбиває мирне населення. Росія повинна знати, що де б вона не знаходилася, яке б місце вони не використовували для запуску ракет по Україні, Україна має повне моральне право атакувати ці місця. Ми відповідаємо їм: "Ваше небо не так добре захищене, як ви думаєте", - зазначив президент України.

За його словами, російський диктатор намагається зломити українців, тому армія РФ б'є по невійськових об'єктах та вбиває мирних жителів.

"Щоб зламати нас. І вибравши цивільні цілі, Путін хотів домогтися саме цього - зломити. Цій людині, яка пробила собі дорогу такими кривавими діями, та всьому, що він сказав, не можна довіряти. До такої людини немає довіри, тому що він вже давно не людина", - підсумував Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Спостерігачі відзначили поступове розширення клину, створеного укранською армією в російській обороні в Запорізькій області. Російське командування перекидає на південь найбільш боєздатні підрозділи з території тимчасово окупованого Донбасу.

У свою чергу в британській розвідки вказали, що росіяни намагаються зміцнити оборонні позиції навколо Токмака, бо бояться української армії.

Крім того, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ "не провалився", є часткові успіхи і"Україна має велику бойову силу".

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