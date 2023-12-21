Протягом доби українська авіація завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

З покращенням погоди російські окупанти наростили інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та FPV-дронів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"З покращенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV", - повідомили у Генштабі.

Водночас ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Він збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів.

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Протягом доби російські окупанти завдали 41 авіаційний удар та здійснили 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зауважили у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та артилерійський засіб російських загарбників.

Втрати РФ в Україні - деталі

Загальна кількість ліквідованих з 24 лютого 2022 року російських загарбників становить вже 350 тис. 270 осіб.

Упродовж доби їх було ліквідовано 1 тис. 80 осіб. Також протягом доби окупанти втратили 20 артилерійських систем, 14 танків, 31 бойову броньовану машину, чотири реактивних системи залпового вогню, 26 безпілотників оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.

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