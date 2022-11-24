Серед них - 19 оборонців Маріуполя.

Сьогодні з російського полону повернули ще 50 українських воїнів, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо", - написав він.

Єрмак додав, що серед них двоє офіцерів, 48 рядових та сержантів.

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"Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - розповів керівник ОП.

Він запевнив, що робота над звільненням з полону усіх українців триває.

"Повернемо всіх", - наголосив Єрмак.

Обмін полоненими - що відомо

23 листопада відбувся черговий обмін полоненими: додому повернулися 35 українських військових та один цивільний. Серед звільнених - військовослужбовці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, яких окупанти взяли в полон на Чорнобильській атомній електростанції у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

17 жовтня стало відомо про повернення з полону 108 українських жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін.

Як зазначав Володимир Зеленський, Україна прагне організувати обмін у форматі "всіх на всіх".