Загалом жінки-військові, окрім 12 полонених.

Україна звільнила з російського полону 108 жінок.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, звільнено 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів, з них - 35 захисниць із Збройних сил України, 32 - військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, включно з 2 із "Азову", 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби та 12 цивільних.

"Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась у перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм", - розповів Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що "це був нервовий обмін".

"Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу. Права на помилку немає. Є завдання президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома", - додав він.

Єрмак уточнив, що усі звільнені будуть проходити медичний огляд та реабілітацію.

"Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись... Україна не залишить нікого. Бо українці - це найвища цінність держави. Звільнимо всіх", - підкреслив голова ОП.

Обмін полоненими - що відомо

За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, з російського полону повернуто 808 осіб

11 жовтня з полону було звільнено 32 наших воїна.

13 жовтня з російського полону звільнено ще 20 наших воїнів: 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРО, один нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

Серед них є ті, що росіянами утримувалися в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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