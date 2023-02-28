Місце дислокації російського літака після чуток про ймовірну диверсію змінилося.

З'явився перший супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" після інциденту, який трапився в неділю, 26 лютого, з російським військовим літаком ДРЛО А-50.

Відзначимо, що в цей день на мінському аеродромі (територія Білорусі) стався вибух. Тоді ЗМІ писали про можливу диверсію й пошкодження одного з військових літаків ЗС РФ. Вже сьогодні журналіст CNN опублікував у своєму Twitter актуальний кадр виду злітної смуги аеродрому. Знімок був зроблений зі супутника Maxar 28 лютого.

У публікації журналіст зазначив, що судячи зі свіжого кадру "Мачулищ", росіяни передислокували борт літака в інше місце. На фото він позначив "червоною стрілкою" минуле місце розташування ДРЛО.

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Інцидент з російським ДРЛО А-50 - останні новини

Зазначимо, що після чуток про вибухи на злітній смузі аеродрому "Мачулищі" ЗМІ повідомили про пошкодження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО). Говорили, що диверсію проти ЗС РФ могли здійснити за допомогою двох дронів.

Також ЗМІ Білорусі писали, що інцидент організували місцеві сили опору. Однак українські експерти вважають, що це могла бути провокація з боку ФСБ РФ.

Пізніше стало відомо, що в день події на аеродромі спостерігалася підозріла активність військових літаків РФ. Туди також прилетіли Іл-76 (RF-86843) і Ан-26.

Як оцінив військово-політичний експерт Олександр Коваленко, пошкоджений А-50 був унікальною моделлю літака для РФ, тому можлива спроба його ліквідації - була цілком виправдана.

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