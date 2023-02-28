На "Мачулищі" могли доставити спеціалістів або комплект запасних частин для ремонту ДРЛО А-50У

Після диверсії на білоруському аеродромі "Мачулищі", під час якої, ймовірно, було пошкоджено російський літак ДРЛО А-50, фіксують авіаційну активність літака центру обслуговування.

Як пише "Беларускі Гаюн", у день диверсії, 26 лютого, на аеродром прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) та Ан-26 ВКС РФ.

Вже вранці 27 лютого Іл-76 вилетів на аеродром "Іваново-Північний" у російському Іваново, де дислокується 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу. В центрі організовані зберігання, модернізація та ремонт літаків ДРЛО А-50. За цим центром вказаний Іл-76 і значиться.

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У липні закріплені за 610-м центром Іл-76 прилітали на аеродром "Мачулищі", коли тут знаходилися ДРЛО А-50.

"Усі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем, що виникли з літаком ДРЛО А-50У, який був пошкоджений 26 лютого в результаті диверсії білоруських партизанів. Транспортний Іл-76 міг доставляти на аеродромі "Мачулищі" спеціалістів або комплект запасних частин для ремонту ДРЛО А-50У", – йдеться у повідомленні.

Вибух на аеродромі в Мачулищах, Білорусь

26 лютого на аеродромі в Мачулищах (Мінська область РБ), який використовують російські загарбники, пролунали вибухи.

Згодом почали з'являтися повідомлення про те, що за допомогою дронів був атакований літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) ПКС РФ А-50 з реєстраційним номером RF-50608. За інформацією ініціативи BYPOL було серйозно пошкоджено передню та центральну частини літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

Відповідальність за атаку взяли на себе білоруські диверсанті. BYPOL сповіщала, що організатори атаки встигли залишити країну. Як зазначила британська розвідка, пошкодження літака, завдання якого полягало в моніторингу повітряного простору для збору інформації та забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів, це серйозна втрата для Росії.

Відомо, що повітряно-космічні сили РФ загалом мають 9 таких "пташок" вартістю більше 300 мільйонва доларів, з них 6 модернізовані. Британські розвідники інформують, що тільки 6 літаків цього типу зараз в робочому стані. За інформацією "БГ", у різний час у Білорусі знаходилися не менш як 4 ДРЛО А-50: RF-50608, який і зараз знаходиться в РБ і, ймовірно, був пошкоджений, а також RF-50610, RF-94268, RF-93966 .

Після інциденту білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками. Кремль відмовився коментувати пошкодження літака.

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